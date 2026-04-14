Başkan Güler: "Kuraklık riskine karşı tedbirlerimizi önceden alıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, üretimini yaptıkları 30 ton su kapasiteli fiberglas depolar ile kuraklığa karşı tedbir aldıklarını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde hava şartlarından ve dış etkenlerden etkilenmeyen, uzun ömürlü ve bakım kolaylığı sağlayan 30 ton kapasiteli fiberglas su depoları üretiyor. Betonarme depolara göre daha güvenli olan fiberglas depoların, OSKİ tarafından kırsal mahallelere yerleştirilmesine başlandı. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 40 kırsal mahalleye 50 adet fiberglas depo yerleştirilirken, toplamda 93 mahalleye 104 adet deponun kurulması hedefleniyor.

Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ORKOM tesislerinde imal edilen su depoları, betonarme depolara kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha ekonomik olarak üretiliyor. Dayanıklı yapıları sayesinde hava şartlarından etkilenmeyen ve uzun ömürlü olan depolar, çelik ve betonarme sistemlere alternatif olarak geliştirildi.

"Kuraklık riskine karşı tedbirimizi önceden alıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fiberglas depoların ihtiyaç duyulan mahallelere yerleştirildiğini belirterek, yaz mevsiminin sıcak geçmesinin beklendiğini ve bu doğrultuda önceden tedbir alındığını ifade etti. Güler, hem ekonomik hem de pratik çözümler sunan fiberglas depoların, kırsal mahallelerden gelen talepler doğrultusunda yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. - ORDU