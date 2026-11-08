Ordu'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu, sahilde sıcaklık 6 dereceye düştü - Son Dakika
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Ordu'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu, sahilde sıcaklık 6 dereceye düştü

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Ordu\'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu, sahilde sıcaklık 6 dereceye düştü
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Ordu\'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu, sahilde sıcaklık 6 dereceye düştü
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Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Sahil kesimlerinde sıcaklık 6 dereceye düşerken sağanak etkili oldu, yüksek kesimlerde kar aralıklarla sürdü.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı sonrası beyaz örtü oluşurken, yaylada kış manzaraları ortaya çıktı.

Öte yandan Mesudiye, Akkuş, Gürgentepe, Kumru ve Korgan ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı aralıklarla devam ederken, yaylalarda bulunan besicilerin de geri dönüş yolunda olduğu görüldü.

Kar yağışıyla birlikte Ordu'nun sahil kesimlerinde de hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar düştü. Sahil ilçelerinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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