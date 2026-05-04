Osmangazi Belediyesi\'nden çevreye bahar dokunuşu

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Dikkaldırım Mahallesi'nde yürüttükleri yabani ot temizliği çalışmalarıyla hem çevre düzenini iyileştiriyor hem de vatandaşlara daha sağlıklı ve güvenli yaşam alanları sunuyor.

Baharın gelişiyle birlikte, çevre düzeninin korunması ve halk sağlığının desteklenmesi açısından önem taşıyan yabani ot temizliği çalışmaları, Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak sürdürülüyor. Ekiplerin koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirilen ot biçme işlemleri sayesinde yeşil alanlar daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşurken, aynı zamanda yangın riski ile haşere oluşumu gibi olumsuzlukların da önüne geçiliyor. Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından ilkbahardan yaz sonuna kadar ilçe genelinde periyodik olarak devam edecek çalışmalar kapsamında vatandaşlara daha sağlıklı ve güvenli yaşam alanları sunulması hedefleniyor.

Dikkaldırım Mahallesi'nde yabani ot temizliği

Bu kapsamda Dikkaldırım Mahallesi'nde bulunan çeşitli alanlarda yabani ot biçme işlemini gerçekleştiren ekipler, bölgenin ferah bir dokuya bürünmesini sağladı. Belediyeye ilettikleri talebe yönelik hızla yanıt aldıklarını ve çalışmaların ivedilikle başladığını belirten Dikkaldırım Mahalle Muhtarı Murat Erdoğan, "Mahalle aralarındaki boş arsaların temizliği gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA