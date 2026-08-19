Osmaniye\'de Göçmen Kuşlar Coşkusu

Göçmen kuşların göç yolu güzergahında bulunan Osmaniye'de, binlerce leylek ve beyaz balıkçıl her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı noktaya gelerek gökyüzünde görsel şölen sunuyor.

Osmaniye Murat Kurum Bey Mahallesi'ne göç döneminde gelen binlerce kuş, belli bir süre bölgede konaklayarak adeta mahallenin sakinleri arasına katılıyor. Yıllardır aynı dönemde aynı noktaya gelen leylek ve beyaz balıkçıllar, gökyüzünde sürüler halinde süzülerek görsel şölen oluştururken mahalle sakinleri tarafından da ilgiyle izleniyor. Kuşların gelişini her yıl heyecanla bekleyen mahalle sakinleri, "Her yıl bizimle ikamet ediyorlar" diyerek göçmen kuşların artık mahallenin bir parçası olduğunu söylüyor.

Bir süre Osmaniye'de konaklayan leylek ve beyaz balıkçıllar, dinlendikten sonra yeniden kanat çırparak göç yolculuklarına devam ediyor.

"Leyleklerimiz her sene çok güzel geliyorlar, görsel şölen oluşturuyorlar" diyen Fatma Çevik, "Normalde ben buranın geliniyim. Yani nereden baksan 20 yıldır kaynanamgildeyim. Burada müstakildeyiz biz. Leyleklerimiz her sene çok güzel geliyorlar, görsel şölen oluşturuyorlar. Biz onlarla mutluyuz. Bazen hasta oluyorlar, aşağı iniyorlar. Onlara yemeklerini veriyoruz. Yeri gerekirse veteriner çağırıyoruz. Gayet burada mutlu, mesut onlarla yaşıyoruz. Göç yolu üzeri, sürekli her sene burada çok güzel bir şekilde uçuyorlar. Biz 20 yıldır alıştık onlara, mutluyuz" diye konuştu.

"Burada bizimle ikamet ediyorlar"

Leylekler buranın doğasına güzellik veriyor diyen Halil Özdemir, "Bu leylekler çok güzel. Bir ay, bir buçuk ay burada onlar da bizimle ikamet ediyorlar, geziyorlar. Buranın doğasına güzellik veriyorlar. O kadar güzel ki, harika. Buradalar, en az bir ay daha buradalar yani. Dans ediyorlar. Burada tüneme yerleri var, tüneyebiliyorlar. İşte o kadar güzel. Zarar veren kişi yok. Sevimli hayvanlar yani" dedi.