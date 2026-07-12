Amanosların eteklerindeki Zorkun Yaylası yazın vazgeçilmezi oldu - Son Dakika
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Amanosların eteklerindeki Zorkun Yaylası yazın vazgeçilmezi oldu

Amanosların eteklerindeki Zorkun Yaylası yazın vazgeçilmezi oldu
12.07.2026 11:53  Güncelleme: 11:57
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Osmaniye'de serin havası ve doğal güzellikleriyle ünlü Zorkun Yaylası, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşlar piknik, doğa yürüyüşü ve ailecek keyifli vakit geçirirken, yaylanın oksijenli havası sağlık kaynağı olarak öne çıkıyor.

Osmaniye'de vatandaşlar, serin havası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Zorkun Yaylası'na akın etti. Yaz aylarında nüfusu katlanan yaylada, hem yazlıkçılar hem de hafta sonunu değerlendirmek isteyenler serin havanın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin en büyük yaylalarından biri olarak gösterilen Zorkun Yaylası, serin iklimi, temiz havası, çam ormanları ve kendine özgü ahşap yayla evleriyle dikkat çekiyor. Özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşanan yaylada vatandaşlar piknik yapıyor, doğa yürüyüşüne çıkıyor ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiriyor. Amanos Dağları'nın eteklerinde yaklaşık bin 650 metre rakımda bulunan Zorkun Yaylası, yaz mevsiminde bölgenin en gözde dinlenme noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler, sıcak havadan uzaklaşmak için soluğu yaylada alıyor.

Yaz boyunca yaylada kalan yaylacılar ise serin iklimin ve doğal yaşamın tadını çıkarırken, hafta sonu gelen ziyaretçiler de sıcak şehir merkezinden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çocukluğundan beri Zorkun'a çıktığı söyleyen Nizamettin Abasıkeleş, "Vallahi yayla sezonu açıldı. Millet gelmeye başladı. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Her taraf asfalt oldu, dükkanlar güzel yapılmış. Geleli 15 gün oluyor. Oksijeni bol, havası çok güzel. İnsanları, konu komşuyu, herkesi seviyoruz. Ben çocukluğumdan beri Zorkun Yaylası'na geliyorum." Diye konuştu.

Zorkun Yaylası Osmaniye'ye güzellik katıyor diyen Çiğdem Abasıkeleş, "Burası Osmaniye'miz için çok değerli bir yer. Yıllardan beri Zorkun Yaylası Osmaniye'mize güzellik veriyor. Bu sene de daha da güzel olmuş. İbrahim Çenet Bey'e, belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz." İfadelerine yer verdi.

-"Sağlığımızı Zorkun Yaylasına borçluyuz"

Sağlığımızı Zorkun yaylasının temiz havasına borçluyuz diyen Sultan Altun, "Ben Zorkun 'un kömbeci teyzesiyim. Zorkun bizim için bir semboldür. Doğadır, yaşama sevincimizdir. Yaz gelsin de Zorkun'umuza geçelim diye bekliyoruz. Belediye başkanımız burayı daha da güzelleştirdi. Burada ekmeğimizi satıyoruz, kömbemizi satıyoruz. Altı ay burada kalıyoruz. Sağlığımı Zorkun'a borçluyum. Mayıs ayı gelince buraya geliyoruz. Doğasını, havasını, suyunu çok seviyoruz. Burada evimiz var. Geliyoruz, kalıyoruz. Misafirlerimiz geliyor, arkadaşlarımız geliyor. Herkese kucak açıyoruz. Zorkun'umuzu çok seviyoruz. Güzellikleriyle, kömbesiyle, havasıyla eşsiz bir yer." Diye konuştu.

Yaklaşık 2 bin rakımlı, tertemiz havası olan çok güzel bir yaylamız var diyen İsmail Delice, "Hem havası hem de doğal güzellikleri açısından gerçekten buraya gelinmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir memleketimiz var. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum; gelsinler, burayı görsünler. Yaklaşık 2 bin rakımlı, tertemiz havası olan çok güzel bir yaylamız var. Osmaniye, Zorkun Yaylası ile tam bir odak noktasında. Bir tarafında deniz, bir tarafında yayla var. Bu yaylanın güzelliğini herkesin görmesini istiyorum." dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Amanosların eteklerindeki Zorkun Yaylası yazın vazgeçilmezi oldu - Son Dakika

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