Palandöken Geçidi\'nde Kar Zorluğu

Erzurum'da kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde görüldü. Erzurum - Tekman kara yolunda 2 bin 885 rakımda bulunan Palandöken geçidinde etkili olan kar yağışı ve tipi, sürücüleri zor durumda bıraktı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken karla mücadele ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürdü. - ERZURUM