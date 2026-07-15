Palu'da Doğal Yüzme Havuzu - Son Dakika
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Palu'da Doğal Yüzme Havuzu

15.07.2026 18:24
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Köylüler, aşırı sıcaklarda çocuklar için doğal havuz yaparak serinleme imkanı sundu.

Elazığ'ın Palu ilçesinde köy sakinleri dereye taşlarla set yaparak çocuklar için yüzme havuzu oluşturdu.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde etkisini artıran aşırı sıcaklar, köy halkını çocuklar için hem serinletici hem de eğlenceli bir çözüm üretmeye yöneltti. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, köyün büyükleri örnek bir dayanışma sergileyerek dere suyunun önünü taşlarla kapatıp doğal bir havuz oluşturdu. Tamamen imece usulüyle hazırlanan havuz, kısa sürede köydeki çocukların en gözde buluşma noktası haline geldi. Gün boyunca bunaltıcı sıcaklardan bunalan çocuklar, doğal havuzda yüzerek hem serinleme hem de yaz tatilinin keyfini çıkarma fırsatı buldu. Çocukların neşeli anları renkli görüntüler oluştururdu. Doğayla iç içe vakit geçiren çocuklar, serin suda saatlerce yüzüp oyun oynayarak unutulmaz bir yaz günü yaşadı. Tamamen doğal ortamda gerçekleşen bu etkinlik, köyde hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Çevre, Palu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Palu'da Doğal Yüzme Havuzu - Son Dakika

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