Pasinler\'de Sondaj Kuyusu İyileştirme Çalışmaları

Pasinler ilçesinde Çöğender ve Ağcalar Sondaj mevkilerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aydın Baruş, DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, Pasinler Ovası'nın yaklaşık 300 bin dekarlık tarım arazisiyle Erzurum'un en verimli üretim alanlarından biri olduğunu belirterek, buğday, ayçiçeği ve şeker pancarında elde edilen yüksek verimin sürdürülebilirliği için sulamanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bölgede yaklaşık 50-60 yıldır kullanılan sondaj kuyularının zamanla verimini kaybettiğini belirten Vali Aydın Baruş, DSİ tarafından yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında önünde bulundukları kuyuda yaklaşık 230 metreye kadar iyileştirme yapıldığını ve saniyede 60-70 litre su elde edildiğini, bunun da yaklaşık 1.000-1.500 dekar tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayacağını söyledi.

Bu yıl 3 sondaj kuyusunda yenileme çalışmalarının tamamlandığını, 4. ve 5. kuyulardaki çalışmaların da devam edeceğini belirten Vali Aydın Baruş, böylece sulama yapan çiftçilerin su sıkıntısı yaşamayacağını ve kooperatiflerin daha rahat hizmet vereceğini ifade etti.

Pasinler Ovası'nda sulamayı organize eden 9 kooperatif ile yaklaşık 285 sondaj kuyusunun bulunduğunu belirten Vali Aydın Baruş, ovanın sulanmasına yönelik en önemli yatırımlardan biri olan Söylemez Barajı'nın da tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sulama imkanlarının daha da güçleneceğini kaydetti.

Vali Aydın Baruş, sondaj kuyularının uzun yıllardır bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sağladığını vurgulayarak, DSİ Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü iyileştirme çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve bu çalışmaların hem üretimin hem de Pasinler'in refahının artmasına katkı sunacağını ifade etti.