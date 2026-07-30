Pasinler'de Sondaj Kuyusu İyileştirme Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pasinler'de Sondaj Kuyusu İyileştirme Çalışmaları

Pasinler\'de Sondaj Kuyusu İyileştirme Çalışmaları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Baruş, Pasinler Ovası'ndaki sulama için sondaj kuyularının iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Pasinler ilçesinde Çöğender ve Ağcalar Sondaj mevkilerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aydın Baruş, DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, Pasinler Ovası'nın yaklaşık 300 bin dekarlık tarım arazisiyle Erzurum'un en verimli üretim alanlarından biri olduğunu belirterek, buğday, ayçiçeği ve şeker pancarında elde edilen yüksek verimin sürdürülebilirliği için sulamanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bölgede yaklaşık 50-60 yıldır kullanılan sondaj kuyularının zamanla verimini kaybettiğini belirten Vali Aydın Baruş, DSİ tarafından yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında önünde bulundukları kuyuda yaklaşık 230 metreye kadar iyileştirme yapıldığını ve saniyede 60-70 litre su elde edildiğini, bunun da yaklaşık 1.000-1.500 dekar tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayacağını söyledi.

Bu yıl 3 sondaj kuyusunda yenileme çalışmalarının tamamlandığını, 4. ve 5. kuyulardaki çalışmaların da devam edeceğini belirten Vali Aydın Baruş, böylece sulama yapan çiftçilerin su sıkıntısı yaşamayacağını ve kooperatiflerin daha rahat hizmet vereceğini ifade etti.

Pasinler Ovası'nda sulamayı organize eden 9 kooperatif ile yaklaşık 285 sondaj kuyusunun bulunduğunu belirten Vali Aydın Baruş, ovanın sulanmasına yönelik en önemli yatırımlardan biri olan Söylemez Barajı'nın da tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sulama imkanlarının daha da güçleneceğini kaydetti.

Vali Aydın Baruş, sondaj kuyularının uzun yıllardır bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sağladığını vurgulayarak, DSİ Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü iyileştirme çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve bu çalışmaların hem üretimin hem de Pasinler'in refahının artmasına katkı sunacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Pasinler'de Sondaj Kuyusu İyileştirme Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat’ta görüntülendi Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat'ta görüntülendi
Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor
Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:21
Osimhen’in peşini bırakmıyorlar Manchester United’dan yeni hamle
Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
09:01
MasterChef Eren Kaşıkçı’nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı Son anları yürek burktu
MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu
08:00
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası İş insanının eşi sessizliğini bozdu
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 10:04:41. #7.13#
SON DAKİKA: Pasinler'de Sondaj Kuyusu İyileştirme Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.