Çevreyi kirleten piknikçilere kızan muhtar yeniden hendek kazdırdı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Pirinççi Mahallesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da piknikçilerin geride bıraktığı çöpler nedeniyle kirlilikle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan benzer görüntülerin ardından alana araç girişini engellemek için hendek kazdıran mahalle muhtarı, bu yıl artan yoğunluk ve çevre kirliliği nedeniyle yeniden harekete geçti. Bölgenin piknik alanı olmadığını belirten mahalle muhtarı, "Burası Alibey Barajı'nın havza koruma yeridir. Buraya insanların gelip de oturması, piknik yapması kesinlikle yasaktır" dedi.

Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, piknik yaptıktan sonra çöplerini toplamadan bölgede bırakan vatandaşlara tepki göstererek, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da önlem aldı. Yazıcı, jandarma ve belediye ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından vatandaşların alana araçlarıyla giriş yapmasını engellemek amacıyla önceki yıldan daha büyük bir hendek kazdırdı.

"Geçen seneden daha fazla kirlilik oluştu"

Bölgenin piknik alanı değil, havza koruma alanı olduğunu vurgulayan Muhtar Ali Yazıcı, yaşanan çevre kirliliğine tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl yapılan uygulamanın kısmen etkili olduğunu belirten Yazıcı, bu yıl ziyaretçi sayısının daha da arttığını ifade ederek, "Geçen sene aynı mevzuyu yaşadık. Geldik buraya, hendek olarak bu işlemi yaptık. Bir nebze olsun mesafe katettik ama bu sene geçen seneden daha çok gelen giden olmaya başladı ve aşırı bir kirlenme, aşırı bir çöp bıraktılar" dedi.

"Burası piknik alanı değil, havza koruma alanı"

Jandarma, belediye ve ilgili kurumlarla görüşerek alanın girişe kapatılması yönünde karar aldıklarını söyleyen Yazıcı, "Yetkililerin bana dediği kelime şu oldu, kesinlikle insanların gelip buraya girmesi yasak. Bırak arabanın gelip girmesini, piknik yapmasını, insanların da gelip bu havza koruma alanına girmesi yasak dediler. Ondan dolayı biz de onlarla konuşarak geldik ve burayı kapattık" diye konuştu.

"Buraya çöp bidonu koymak yasak"

Sosyal medyada yapılan "çöp bidonu koyulsun" eleştirilerine de yanıt veren Yazıcı, alanın piknik yeri olmadığını belirterek, "Bakın arkadaşlar, burası piknik alanı değil. Burası havza koruma alanı. Buraya çöp bidonu konulmaz. Koyulduğu zaman burası piknik alanı haline gelecek. Kesinlikle buraya çöp bidonunu belediyenin koyması yasak" ifadelerini kullandı.

"Alibey Barajı havzasında piknik yapılması yasak"

Bölgenin Alibey Barajı havza koruma sınırları içerisinde bulunduğunu belirten Yazıcı, vatandaşların yalnızca resmi piknik alanlarını kullanması gerektiğini söyledi. Muhtemel yangın riskine de dikkat çeken Yazıcı, "Burası Alibey Barajı'nın havza koruma yeridir. Buraya insanların gelip de oturması, piknik yapması kesinlikle yasaktır. Devletimizin belirlediği piknik alanları var. Oraya gideceğiz, oturacağız. Burada bir yangın çıktığı zaman bunun önlemini kim alacak?" dedi.

Ormanlara giriş yasağı hatırlatıldı

Araç girişlerini engellemek amacıyla hendek kazdırdıklarını belirten Yazıcı, alınan önlemlerin ardından bölgedeki yoğunluğun azaldığını söyledi. Yazıcı, ayrıca ormanlara giriş yasağının başlamasıyla birlikte bölgede daha sakin bir dönem beklediklerini ifade ederek, "Devletimiz ayın 8'inde ormanlara giriş yasağı koydu. Piknik bölgeleri haricinde girişleri yasak etti. Ondan dolayı biraz daha rahatız. Bakalım bu hafta göreceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL