Pülümür\'de, Türkiye\'de nadir görülen kara sincabı Sezer Aksöyek görüntüledi

Pülümür'de, Türkiye'de nadir görülen kara sincabı Sezer Aksöyek görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pülümür'de, Türkiye'de yaygın görülmeyen melanistik sincap doğal ortamında kayıt altına alındı. Yaban hayatını izleyen Sezer Aksöyek'in görüntülediği kara sincap, kısa süre ağaçta kaldıktan sonra gözden kayboldu.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Türkiye'de yaygın olarak görülmeyen melanistik (kara) sincap görüntülendi.
Doğal yaşam alanında hareket eden kara sincap, dikkatli gözlerden kaçmadı. Bölgedeki yaban hayatını takip eden Sezer Aksöyek, nadir görülen sincabı görüntülemeyi başardı.
Siyah tüyleriyle dikkat çeken melanistik sincap, kısa süreliğine ağaçta durduktan sonra doğal yaşam alanında gözden kayboldu.
Pülümür'de görüntülenen kara sincap, bölgenin zengin yaban hayatının dikkat çekici örneklerinden biri olarak dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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