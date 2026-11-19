Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Koçdüzü Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 at, yürütülen çalışmaların ardından sağ salim kurtarıldı.

Çamlıhemşin'de etkili olan ani ve yoğun kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Koçdüzü (Kaçkar) Yaylası'nda bulunan ve Didi Köyü sakinlerinden Mustafa Kuyumcu'ya ait 3 at, kar yağışı ve ulaşımın kesilmesi nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Atların kaybolduğu ve yoğun kar altında mahsur kaldığı bilgisinin alınmasının ardından Didi Köyü Muhtarı Ahmet Kuyumcu harekete geçti. Atların bulunması ve güvenli şekilde köye getirilmesi için ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştiren muhtar Kuyumcu, sürecin başından sonuna kadar büyük gayret gösterdi. Başlatılan arama çalışmaları kapsamında ekipler kar motoruyla yaylaya ulaşarak kayıp atların yerini tespit etti. Ardından Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Rize Valiliği ve Rize İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla kapalı olan yayla yolu iş makineleriyle açıldı. Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda 3 at bulundukları yerden alınarak güvenli şekilde köye indirildi.

Kurtarma çalışmalarının ardından açıklamalarda bulunan Didi Köyü Muhtarı Ahmet Kuyumcu, atların sağ salim kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuyumcu, bu süreçte başta Rize Valiliği ve Çamlıhemşin Kaymakamlığı olmak üzere Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin büyük gayret gösterdiğini belirterek karla mücadele çalışmalarında görev alan tüm personele teşekkür etti.