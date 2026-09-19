Rize'de şiddetli yağışta can kaybı yok, İyidere'de menfez tıkanınca su baskını oldu

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, dün akşamdan bu yana il genelinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen ilçeler arasında yer alan İyidere ilçesine gelerek incelemelerde bulunan Vali İhsan Selim Baydaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Baydaş "Dün akşam saatlerinden itibaren bir yoğun yağış dalgasıyla karşı karşıyayız bölgesel olarak. İlimizde de şu ana kadar tespit edilen metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var. Yer yer değişmekle beraber, şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Bu yağış sabah ve bugün sabah itibarıyla yavaşladı ama öğlen sonrası tekrar bir miktar daha yağış bekliyoruz, özellikle doğu ilçelerimizde ağırlıklı olmak üzere bekliyoruz. Toplamda belki 200-250 kiloyu bulmuş olacak yağan yağmur" dedi.

İyidere ilçe merkezinin yağışın en yoğun etkilediği yerler arasında yer aldığını belirten Vali Baydaş "İlimiz geneli toplam 3 binin üzerinde menfez var. Bu menfezleri yaklaşık 2 yıldır sürekli temizliyoruz. Karayolları ve DSİ ekiplerimizle beraber. Burada da geriden gelen malzemenin, yani arkada siz de sahayı gördüğünüzde göreceksiniz, heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rüsubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şimdi gerek Karayolları ekiplerimiz, gerek DSİ ekiplerimiz, gerekse geceden beri belediyemiz burada bu malzemenin temizliği için uğraşıyor" diye konuştu.

"Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var"

"Şuna evvela şükrediyoruz: İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok" diyen Vali İhsan Selim Baydaş "Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var. Bunun uyarılarını dünden yapmıştık. Gerekli kurumları uyarmıştık, bununla ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık. Ama tabii bir heyelan meydana geldiğinde, ki burada yaşadığımız şey odur, geride birkaç yerde çaylıklarda ve yol üstlerinde meydana gelen heyelanın taşıdığı malzemenin tıkamasıyla merkezdeki menfezimiz, buradaki dereyi denize taşıyan menfezimiz tıkanmış oldu. İnşallah onu hızlıca açacağız, bütün ekiplerimiz burada. Şimdi bir başka şey deneyeceğiz; arka taraftan bu tıkalı olan menfeze arkadan bir basınçla, tazyikle girmeye çalışacağız. Burayı temizledikten sonra da mevcut çamuru ve birikmiş malzemeyi buradan toparlayacağız. Ben geçmiş olsun diyorum bütün hemşehrilerimize. Sahada çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Dediğim gibi bir, elhamdülillah can kaybımız yok ama belki de son bu senenin, geçen sene 19 Eylül'den itibaren bu sene de 19 Eylül'e yine denk gelmiş oldu, yaşadığımız en büyük yağışını ve afetini yaşıyoruz. Geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.