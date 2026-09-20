Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzeyinde sağanak yağış yerel kuvvetli olacak

Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzeyinde sağanak yağış yerel kuvvetli olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojiye göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak; Doğu Karadeniz ile bazı iç ve batı kesimlerde sağanak görülecek. Rize'nin doğu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yağış yerel kuvvetli olacak, sabah iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğu ilçeleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33
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