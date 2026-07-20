Rota Doğa Spor Kulübü'nden İlk Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
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Rota Doğa Spor Kulübü'nden İlk Fotoğraf Sergisi

Rota Doğa Spor Kulübü\'nden İlk Fotoğraf Sergisi
20.07.2026 11:12
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Van'daki Rota Doğa Spor Kulübü, doğa temalı fotoğraflarını sergileyerek doğa tutkunlarını buluşturdu.

Van'da faaliyet gösteren Rota Doğa Spor Kulübü, bünyesindeki yönetici ve sporcuların objektifinden yansıyan doğa ve dağ temalı fotoğraflardan oluşan ilk sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Doğanın farklı anlarını, dağcılık kültürünü ve yürüyüş rotalarındaki yaşanmışlıkları yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi, ziyaretçilerden ilgi gördü. Bir zirvenin sessizliği, kamp ateşi görüntüleri ve gün doğumu manzaralarının yer aldığı serginin, doğa tutkunları için bir buluşma noktası oluşturması hedefleniyor.

Sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan Rota Doğa Spor Kulübü Başkanı Sedat Karacan, yıllardır doğada biriktirdikleri hatıraları fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirdiklerini belirtti. Karacan, "Yıllardır doğada ve dağlarda farklı hatıralar biriktirdik ve sayısız güzelliğe tanık olduk. Rota Doğa Spor Kulübü olarak bu güzellikleri fotoğrafseverlerle buluşturmaya karar verdik ve Van ilimizde ilk defa bir spor kulübü bünyesinde doğa fotoğraf sergisi açmış olduk. İleriki yıllarda bu sergilerimize devam etmeyi düşünüyoruz. Eserleriyle sergiye katkı sunan tüm yönetici ve sporculara, sergiyi ziyaret eden tüm fotoğrafseverlere teşekkür ederim. Bu ilk sergimizin, doğaya ilgi duyan daha fazla insanın yolunu kesiştirmesine ve yeni hikayelere ilham olmasını diliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Rota Doğa Spor Kulübü'nden İlk Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

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