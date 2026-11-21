Safranbolu'da Ova Çayı'ndaki debi artışı Karabük-Bartın yolunda kaymaya neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yağış nedeniyle Ova Çayı'nda debi yükseldi ve Karabük-Bartın kara yolunun bir kısmında kayma meydana geldi. DSİ ekipleri gece suyun yönünü değiştirerek yolun heyelanla kapanmasını önlemeye çalıştı; kara yolunda ağaç devrilmeleri de yaşandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Ova Çay'ında debinin yükselmesiyle Karabük- Bartın kara yolunun bir kısmında kayma yaşandı.
İlçeye bağlı Nebioğlu köyü Demirköprü mevkisinde yağışların ardından Ova Çayı kenarında toprak kayması meydana geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, kayma nedeniyle yolun heyelanla kapanma riskine karşı önlem almak amacıyla gece saatlerinde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Ova Çayı'nda suyun yönünü değiştirerek yolun zarar görmesini ve ulaşıma kapanmasını önlemeye yönelik çalışma yaptı.
Kara yolunun bir bölümünde kaymalar ve ağaç devrilmeleri yaşandı.
Kaynak: İHA
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