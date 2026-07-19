16 ilçedeki duraklar basınçlı su ile temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16 ilçedeki duraklar basınçlı su ile temizleniyor

16 ilçedeki duraklar basınçlı su ile temizleniyor
19.07.2026 16:55  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçedeki toplu taşıma duraklarında temizlik ve bakım çalışması başlattı. İzinsiz afişler sökülüyor, duraklar dezenfektanlı ürünler ve basınçlı su ile yıkanıyor.

Sakarya'da şehir genelindeki toplu taşıma duraklarında temizlik ve bakım çalışması başlatıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 16 ilçede bulunan duraklar temizleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin plan dahilinde sürdürdüğü çalışmalarda, duraklara izinsiz yapıştırılan afiş ve reklamlar sökülürken, yüzeylerde kalan bant izleri temizleniyor. Görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda durakların iç ve dış yüzeyleri temizleniyor. Durakların temizliğinde dezenfektanlı ürünlerin yanı sıra basınçlı su sistemiyle çalışan yıkama araçları kullanılıyor. Bu yöntemle duraklardaki kir ve lekeler giderilirken, basınçlı sistem sayesinde su tüketiminde tasarruf sağlanıyor. Şehir genelinde başlatılan temizlik ve bakım uygulamalarının 16 ilçedeki tüm duraklarda periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sakarya, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre 16 ilçedeki duraklar basınçlı su ile temizleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

16:43
6-4’lük maç sonrası olay paylaşım 24 saniye içerisinde sildi
6-4'lük maç sonrası olay paylaşım! 24 saniye içerisinde sildi
15:52
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
15:43
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
15:33
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
15:18
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
14:42
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 16:58:48. #7.13#
SON DAKİKA: 16 ilçedeki duraklar basınçlı su ile temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.