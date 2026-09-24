Sakarya Hendek'te gece vatandaşlar, araç önünde koşan iki yavru ayıyı görüntüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Hendek'te gece vatandaşlar, araç önünde koşan iki yavru ayıyı görüntüledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Hendek\'te gece vatandaşlar, araç önünde koşan iki yavru ayıyı görüntüledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Çiğdem Yaylası yolunda gece araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar bir anda yolda beliren iki yavru ayıyla karşılaştı. Aracın önünde bir süre koşan yavru ayılar virajda ağaçların arasına girip gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, yola çıkan iki yavru ayıyla karşılaştı. Otomobilin önünde bir süre koşan sevimli ayılar, ormanlık alanda gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Hendek'e bağlı Çiğdem Yaylası yolunda gece saatlerinde araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, doğanın beklenmedik bir sürpriziyle karşılaştı. Aniden yolda beliren iki yavru ayı, aracın önünde koşmaya başladı. Bir süre aracın önünde ilerleyerek adeta otomobille yarışan yavru ayılar, virajda ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Görüntülerde yavru ayıların aniden yolda belirmesi, aracın önünde bir süre koşmaları ve viraja gelindiğinde önlerindeki patikadan tırmanarak ağaçların arasında gözden kaybolmaları yer alıyor.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuHayvanlarSakaryaGüncelHendekYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
13:54
Suudi Arabistan’dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
13:46
Nereden nereye Dünya devi çimlerini satmaya başladı
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
13:23
Galatasaray’da Singo bilmecesi Kulüpten resmi açıklama geldi
Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 14:15:17. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya Hendek'te gece vatandaşlar, araç önünde koşan iki yavru ayıyı görüntüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei