Yeşilin ve mavinin buluştuğu Salda Gölü yeni sezona hazır

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yaz sezonu öncesi hazırlıklar tamamlandı. Gölde geçen yılki 400 ila 450 bin ziyaretçi sayının bu yıl daha da artması bekleniyor.

Havaların geç ısınması nedeniyle sezonun yeni başladığı Salda Gölü'nde satış büfeleri, konaklama tesisleri ve hizmet alanları ziyaretçileri ağırlamaya hazır hale getirildi. Hem Yeşilova ilçesinde hem de göl çevresindeki tesislerde sezon hazırlıkları tamamlanırken, bölge ekonomisine katkı sağlayan işletmeler de hizmet vermeye başladı. Yaz sezonuyla birlikte Salda Gölü'nde güvenlik ve koruma tedbirleri de artırılırken gölde yüzmek isteyen ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması ve doğal yapının korunması amacıyla çeşitli önlemler alındı. Doğanın korunması amacıyla atlı jandarma birlikleri bölgede görevlendirilirken AFAD ekipleri ile cankurtaranlar da sezon boyunca görev yapacak. Dünya Jeolojik Miras Listesi'ndeki Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile benzer jeolojik özellikler taşırken, bu özelliğiyle bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

"Yeni sezon için tüm hazırlıklar tamamlandı"

Yeşilova İlçe Belediye Başkanı Okan Kurd, geçen seneki ziyaretçi sayısını bu sene geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "Geçen sene 400-450 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Bu sene de daha da artmasını bekliyoruz. Tabii ki yaza giriş biraz uzadığı için sezonumuz daha yeni başlıyor. Hava çok güzel, doğa çok güzel. Bu sene biraz daha fazla ziyaret bekliyoruz. Yeni sezon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Özellikle yerel ekonomiye katkı anlamında satış büfelerimiz, konaklama turizmi anlamında gıda veya hizmet anlamında hazırız. Hem Yeşilova ilçemiz hem de Salda Gölü etrafındaki tesislerimiz hazır. Burada koruma amaçlı önlemler alındı. Salda Gölü'nde yüzmek isteyenler için hem can güvenliği hem de doğanın korunması anlamında önemler alındı. Atlı jandarma birliklerimiz görev almak için bölgeye intikal ediyor. AFAD ekiplerimiz geldi, can kurtaranlarımız göreve başladı. Şu anda hem doğa hem de insan hayatının korunması için bütün tedbirler alınmış durumda" dedi.

"Salda Gölü doğa ve görsel anlamda her şeyi barındırıyor"

Salda Gölü Yeşilova bölgesinin çok özellikli bir yer olduğunu da ifade eden Başkan Kurd, "Hem yerel anlamda Burdur'un ulusal anlamda Türkiye'nin ama artık dünyanın en özellikli alanlarından biri oldu. Dünya Jeolojik Miras listesine girmesiyle çok daha özel oldu. Salda Gölü'nün hemen tepelerinde kışın kayak yapılabiliyor. Salda Gölü gibi Türkiye'nin en derin 2. gölü ama en derin 1. tatlı su gölü var. Lavanta ve gül bahçelerimiz var. Doğa ve görsel anlamda her şeyi barındırıyor. Özellikle Mars toprak yapısına benzeyen yapısıyla Salda Gölü, jeolojik anlamda Mars'taki Jezero Krater'in benzerliğinin bilinmesiyle bilim adamların da ilgisini çeken bir yer haline geldi. Şu anda bilim turizmi de hızla ilerlemekte. Böyle özellikli, böyle özel bir doğa harikası yeri görmeyi herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BURDUR