Salihli'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihli'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Salihli\'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Ali Güldoğan, muhtarlarla orman yangınları ve kamu hizmetleri hakkında toplantı yaptı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda Ağustos Ayı Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara sunum yapıldı. Ardından mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Yaz aylarında artan orman yangını riskine dikkat çeken Kaymakam Ali Güldoğan, yangınların önlenmesinde kurumlar kadar vatandaşların da duyarlılığının büyük önem taşıdığını vurguladı. Güldoğan, ormanlık alanlar ve kırsal bölgelerde ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının kesinlikle yakılmaması gerektiğini belirterek, şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

Mahalle muhtarlarından, yangın riskine karşı vatandaşları bilgilendirmeleri ve farkındalık çalışmalarına destek vermelerini isteyen Kaymakam Güldoğan, muhtarların görüş, öneri ve taleplerini de dinledi.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Ali Güldoğan, Çevre, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Salihli'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük

15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 19:00:52. #7.13#
SON DAKİKA: Salihli'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.