Salihli\'yi sağanak vurdu, çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok noktasında su baskınları yaşanırken, devrilen ağaçlar ve kapanan yollar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, sağanak yağışın etkisiyle Kurudere, Turan, Atatürk ve Fevzipaşa caddeleri başta olmak üzere birçok mahallede cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağış nedeniyle onlarca ev ve işyerini su bastı.

Yağışla birlikte ilçenin farklı noktalarında çok sayıda ağaç devrilirken, bazı araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Salihli Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan ev ve işyerlerinde tahliye ve temizlik çalışmalarına başlarken, itfaiye ve diğer ekipler de olumsuzlukların giderilmesi için yoğun mesai harcadı.

Öte yandan, yağış nedeniyle ilçenin ana arterlerinde trafik akışı durma noktasına geldi. Bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapanırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Demiryolu hattının da sular altında kalması nedeniyle tren seferlerine bir süre ara verildiği öğrenildi.

Ekiplerin bölgede çalışma ve hasar tespit faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Vatandaşlara ise su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - MANİSA