Samsun 19 Mayıs'ta 'Mavi Miras' projesiyle SUP ve kano sporcuları çöp topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun 19 Mayıs'ta 'Mavi Miras' projesiyle SUP ve kano sporcuları çöp topladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun 19 Mayıs\'ta \'Mavi Miras\' projesiyle SUP ve kano sporcuları çöp topladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 'Mavi Miras' sosyal sorumluluk projesi kapsamında SUP ve kano sporcuları su yüzeyi ve kıyıda çevre temizliği yaptı. Türkiye Kano Federasyonu desteğiyle düzenlenen etkinlikte gönüllüler, su üzerinde ulaşılması zor bölgelere erişerek atıkları topladı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Mavi Miras-Sularımızı Kürekle Temizliyoruz" sosyal sorumluluk projesi kapsamında SUP ve kano sporcuları, su yüzeyinde ve kıyıda çevre temizliği yaptı.

Türkiye Kano Federasyonu Stand Up Paddle (SUP) ve Deniz Kanosu Antrenörü Emre Turan tarafından hayata geçirilen proje, iç suların ve kıyıların temizlenmesine katkı sağlamak, çevre bilincini artırmak ve su sporlarıyla ilgilenenleri ortak bir amaç etrafında buluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Türkiye Kano Federasyonu'nun desteği ve ilgili yetkilendirmesi kapsamında düzenlenen etkinlikte gönüllüler, SUP ve kano ekipmanlarıyla su üzerinde ulaşılması zor bölgelere erişerek çevredeki atıkları topladı.

Proje hakkında bilgi veren Emre Turan, daha önce zaman zaman kendi sporcu arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri çevre temizliği çalışmalarını daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi. SUP ve kano gibi sporların su üzerinde ulaşılması zor alanlara erişim imkanı sağladığını belirten Turan, bu avantajı yalnızca spor yapmak için değil, doğal alanların korunmasına katkı sağlamak amacıyla da kullanmak istediklerini ifade etti.

Turan, "Mavi Miras" projesiyle çevre temizliğini dönemsel bir etkinlik olmaktan çıkarıp bir kültür haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, farklı şehirlerdeki sporculara, kulüplere ve su sporlarıyla ilgilenen herkese ilham olabilecek sürdürülebilir bir hareket başlatmak istediklerini kaydetti.

Etkinlikte su yüzeyi ve kıyılardan çok miktarda çöp toplandı.

Kaynak: İHA
19 MayısEtkinlikGüncelSamsunMirasÇevreSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
15:11
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
13:51
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı Katiline evladı gibi bakmış
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı! Katiline evladı gibi bakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 16:23:34. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun 19 Mayıs'ta 'Mavi Miras' projesiyle SUP ve kano sporcuları çöp topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei