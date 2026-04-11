Samsun'a 23 Yılda 59 Milyar TL Yatırım
Samsun'a 23 Yılda 59 Milyar TL Yatırım

Samsun'a 23 Yılda 59 Milyar TL Yatırım
11.04.2026 10:22
Samsun'a yapılan yatırımlarla 159 tesis inşa edilerek tarımsal verimlilik ve su yönetimi artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun'a son 23 yılda toplam 59 milyar 316 milyon TL'lik yatırım yapılarak 159 tesis inşa edildi. Kentte suyun etkin yönetimiyle tarımsal üretimden enerjiye kadar birçok alanda önemli kazanımlar sağlandı.

DSİ, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, arazi toplulaştırma çalışmalarıyla verimliliği artırmak, sağlıklı içme suyunu vatandaşlara ulaştırmak ve taşkın risklerine karşı yerleşim alanlarını korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla su kaynaklarının her damlasını korumaya odaklanıyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, suyun zamansal ve mekansal dağılımındaki belirsizliklerin arttığı, buna bağlı olarak kuraklık ve taşkın gibi afetlerin daha sık ve şiddetli yaşandığı vurgulandı. Bu kapsamda, özellikle depolama tesislerinin hem kurak dönemlerde hem de aşırı yağışlarda kritik rol oynadığı ifade edildi.

Su kaynaklarının verimli kullanımı için tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırıldığı belirtilen açıklamada, basınçlı borulu sulama sistemleri, yapay zeka destekli sulama otomasyonları ve elektronik ölçüm sistemlerinin kullanımının artırıldığı kaydedildi. Taşkın kontrol tesisleri ve erken uyarı sistemleri sayesinde de can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinde önemli mesafe kat edildiği aktarıldı.

23 yılda toplam 59,3 milyar TL'lik yatırım

Samsun özelinde yürütülen çalışmalara da yer verilen açıklamada, 17 sulama tesisi ile 1 milyon 209 bin dekar tarımsal arazinin sulamaya açıldığı, böylece çiftçilerin üretim gücünün arttığı belirtildi. Samsun'a son 23 yılda toplam 59 milyar 316 milyon TL'lik yatırım yapılarak 159 adet tesis inşa edildiği, ayrıca 7 baraj ve 1 gölet inşa edilerek toplam 127 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığı, 3 barajın ise yapımının sürdüğü ifade edildi.

İçme suyu yatırımları kapsamında Samsun'da 3 tesisin tamamlandığı ve yıllık 51 milyon metreküp içme suyu temin edildiği bilgisi paylaşıldı. Taşkın kontrol çalışmaları çerçevesinde ise 122 tesisin hizmete alındığı, bu sayede şehir merkeziyle birlikte 236 yerleşim yeri ve 91 bin 460 dekar alanın koruma altına alındığı, 32 tesisin yapımının devam ettiği bildirildi.

5 HES devreye alındı

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 4 projenin tamamlandığı ve toplam 334 bin dekar alanın tescil edildiği belirtilirken, enerji alanında ise 5 hidroelektrik santralinin(HES) devreye alınmasıyla yıllık 244 milyon kilovatsaat üretim sağlandığı kaydedildi.

2025 yılı içerisinde Samsun'da toplam maliyeti 507 milyon TL olan 3 su yapısının tamamlanarak hizmete sunulduğu aktarılan açıklamada, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
