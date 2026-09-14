Samsun Atakum'da başıboş köpekler araçların peşinden koşup vatandaşa agresif davranıyor
Samsun'un Atakum ilçesinde sürü halinde gezen iri cüsseli başıboş köpekler, özellikle sabah erken ve akşam saatlerinde sokaklarda dolaşarak vatandaşları tedirgin ediyor.
Samsun'un Atakum ilçesinde sürü halinde gezen iri cüsseli başıboş köpekler, vatandaşları tedirgin ediyor.
Sokaklarda cirit atan köpekler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Özellikle sabah erken ve akşam saatlerinde ortaya çıkan köpeklerin sokakların ortasında dolaştığını ve etrafa korku saldığını belirten ilçe sakinleri, köpeklerin zaman zaman araçların peşinden koştuğunu ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara karşı agresif davranışlar sergilediğini ifade etti.
Artan havlama sesleri ve sokakta köpeklerle karşılaşma korkusu nedeniyle tedirgin olduklarını bildiren vatandaşlar, yetkililerden denetimlerin artırılmasını, gerekli önlemlerin alınmasını ve bunların toplanmasını talep ediyor.
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