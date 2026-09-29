Samsun Atakum\'da öğrenciler bayat keklerle çikolata topu yaparak israfa dikkat çekti

Samsun'da 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, bayatlamış kekleri çikolata toplarına dönüştürerek gıda israfına dikkat çekti.

Atakum Hüseyin Avni Asal İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgiler verildi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, tüketilmeyen ve bayatlayan kekleri değerlendirerek çeşitli malzemelerle çikolata topları hazırladı. Öğrencilerin uygulamalı olarak katıldığı etkinlikte, gıdaların çöpe atılmak yerine farklı şekillerde yeniden değerlendirilebileceği gösterildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Birleşmiş Milletler tarafından 29 Eylül'ün Gıda Kaybı ve Gıda İsrafı Farkındalık Günü olarak ilan edildiğini belirterek, Bakanlık tarafından 81 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlendiğini söyledi. Gıda israfının üretimin yapıldığı tarladan başladığını ve tedarik zincirindeki depolama ve tüketim aşamalarına kadar devam ettiğini ifade eden Yılmaz, israfın azaltılmasının gıda güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Tabii bu gıda israfını önlememiz, gıda güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli. Artan bir dünya nüfusu var. Eğer biz bu dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için üretimi de arttırmamız gerekiyor veya bu gıda israfını azaltmamız gerekiyor. Eğer biz gıda israfını en az yarı yarıya azaltabilirsek, bu artan dünya nüfusunun da gıda ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir iş başarmış oluruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılında da ilimizde bu eğitim faaliyetleri tüm ilkokullarda ve ortaokullarda gerçekleştirildi. 48 eğitim faaliyeti düzenlendi, 3 bin 514 öğrencimize de gıda israfının önlenmesi, gıda kaybının önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Bugün de burada yine ilköğretim öğrencilerimize yönelik gıda israfının önlenmesine yönelik birazdan arkadaşlarımız bir sunum gerçekleştirecek ve akabinde de beraber öğrencilerimizle birlikte etkinlik yapmak suretiyle gıda israfını önlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştireceğiz" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladıkları çikolata toplarını birlikte tüketmeleriyle sona erdi.