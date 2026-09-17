Samsun Ayvacık'ta Hasan Uğurlu Baraj Gölü'ne 250 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika
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Samsun Ayvacık'ta Hasan Uğurlu Baraj Gölü'ne 250 bin yavru sazan bırakıldı

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Samsun Ayvacık\'ta Hasan Uğurlu Baraj Gölü\'ne 250 bin yavru sazan bırakıldı
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde su ürünleri kaynaklarının desteklenmesi amacıyla Hasan Uğurlu Baraj Gölü'ne 250 bin adet yavru sazan balığı salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamındaki çalışmayla bölgedeki balık stoklarının desteklenmesi ve kaynakların sürdürülebilir şekilde korunması hedefleniyor.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, su ürünleri kaynaklarının desteklenmesi amacıyla Hasan Uğurlu Baraj Gölü'ne 250 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmaya Ayvacık Kaymakamı Mustafa Haktan Çepni ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Funda Güneş katıldı.

Baraj gölüne bırakılan yavru sazanlarla bölgedeki balık stoklarının desteklenmesi ve su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor. Çalışmayla birlikte su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasının su ürünleri kaynaklarının gelecek dönemlerde korunması ve balık popülasyonunun desteklenmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Hasan Uğurlu Baraj Gölü'ne 250 bin yavru sazanın salınmasıyla Ayvacık'taki balıklandırma çalışması tamamlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Ayvacık'ta Hasan Uğurlu Baraj Gölü'ne 250 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika
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