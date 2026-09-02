Samsun Çarşamba'da 5 mahallede yetiştiricilere ari işletme eğitimi verildi - Son Dakika
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Samsun Çarşamba'da 5 mahallede yetiştiricilere ari işletme eğitimi verildi

Samsun Çarşamba\'da 5 mahallede yetiştiricilere ari işletme eğitimi verildi
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Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 5 mahallede yetiştiricilere Hastalıktan Ari İşletme Yönergesi anlatıldı. Çalışmada, işletme şartları ve yetiştiricilerin yükümlülükleri aktarıldı; hayvan sağlığını koruma hedefleniyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 mahallede yetiştiricilere Hastalıktan Ari İşletme Yönergesi kapsamında bilgilendirme yapıldı. Çalışmada, işletmelerde uyulması gereken şartlar ve yetiştiricilerin yükümlülükleri anlatıldı.

Çarşamba'da hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilere, Hastalıktan Ari İşletme Yönergesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Karamustafalı, Akçatarla, Hürriyet, İstiklal ve Suğluca Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, hastalıklardan ari işletmelerin oluşturulmasının hayvan sağlığı ve sürdürülebilir hayvansal üretim açısından önemi ele alındı.

Yetiştiricilere işletme şartları anlatıldı

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında yetiştiricilere, hastalıktan ari işletme olabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar aktarıldı. İşletmelerde uygulanması gereken kurallar ile yetiştiricilerin konuya ilişkin sorumlulukları hakkında da bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla hayvancılık işletmelerinin hastalıklardan korunması ve hayvan sağlığının güvence altına alınması hedefleniyor.

Yetiştiricilerin konu hakkında bilinçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarının farklı mahallelerde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun Çarşamba'da 5 mahallede yetiştiricilere ari işletme eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Çarşamba'da 5 mahallede yetiştiricilere ari işletme eğitimi verildi - Son Dakika
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