Samsun\'da Fidan Üretimi ve Ağaçlandırma

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, yılda yaklaşık 3 milyon fidan üretimiyle bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına, peyzaj düzenlemelerine ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlıyor. Toplam 184 dönüm alan üzerine kurulu tesiste, orman ağacı fidanlarından süs bitkilerine, tıbbi ve aromatik bitkilerden trüf mantarı üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet yürütülüyor.

Samsun'da 47 bin 860 metrekare ekim alanı ve 13 bin 870 metrekare kapalı üretim alanına sahip fidanlıkta, orman ağacı ve süs bitkisi fidanları ile tohumlarının sağlıklı, kaliteli ve standartlara uygun şekilde üretimi gerçekleştiriliyor. Üretimde, bölgenin iklim ve ekolojik koşullarına uyum sağlayan türler tercih edilerek ağaçlandırma çalışmalarında yüksek tutma başarısı hedefleniyor. Fidanlıkta halen 48 farklı bitki türü yetiştirilirken, üretim faaliyetleri tohum ve çelikle üretim yöntemleri kullanılarak sürdürülüyor. Farklı yaş, boy ve ambalaj seçenekleriyle hazırlanan fidanlar, kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre sunuluyor. Tesiste ayrıca yağmurlama sulama sistemi ve üretimi destekleyen sera alanları bulunuyor. Üretim programı kapsamında 2021 yılından itibaren trüf mantarı üretimi de yapılıyor.

"Yoğun talep var"

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde 6 fidanlık şefliği bulunduğunu belirten Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, fidan üretiminin hem ağaçlandırma çalışmalarına hem de vatandaşların taleplerine cevap verdiğini söyledi. Özer, "Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğümüzde 6 adet fidanlık şefliğimiz bulunuyor. Yıllık yaklaşık 3 milyon fidan üretiyoruz. Bu fidanların önemli bir kısmı ormanlarımızda kullanılan türlerden oluşuyor. Bunun yanında tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri de üretiyoruz. Amacımız orman varlığımızın artırılmasına katkı sağlamaktır. Özellikle süs bitkileri ile tıbbi ve aromatik bitkilere yoğun talep bulunuyor. Biz de imkanlarımız doğrultusunda vatandaşlarımızın bu taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz fidanların önemli bir kısmını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Ayrıca hem fidanlığımızda hem de depolarımızda tohumlarımızı stoklu şekilde muhafaza ediyoruz. İhtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde vatandaşlarımıza ve ilgili kurumlara gerekli desteği sağlıyoruz" dedi.

Orman varlığının artırılması, erozyonla mücadele edilmesi ve yeşil alanların çoğaltılmasını hedefleyen Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, sürdürülebilir ormancılık anlayışı doğrultusunda üretim faaliyetlerini sürdürürken, doğal kaynakların korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunmaya devam ediyor. - SAMSUN