Samsun'da Fidan Üretimi ve Ağaçlandırma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Fidan Üretimi ve Ağaçlandırma

Samsun\'da Fidan Üretimi ve Ağaçlandırma
10.07.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, yılda 3 milyon fidan üreterek ağaçlandırma ve çevreye katkı sağlıyor.

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, yılda yaklaşık 3 milyon fidan üretimiyle bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına, peyzaj düzenlemelerine ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlıyor. Toplam 184 dönüm alan üzerine kurulu tesiste, orman ağacı fidanlarından süs bitkilerine, tıbbi ve aromatik bitkilerden trüf mantarı üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet yürütülüyor.

Samsun'da 47 bin 860 metrekare ekim alanı ve 13 bin 870 metrekare kapalı üretim alanına sahip fidanlıkta, orman ağacı ve süs bitkisi fidanları ile tohumlarının sağlıklı, kaliteli ve standartlara uygun şekilde üretimi gerçekleştiriliyor. Üretimde, bölgenin iklim ve ekolojik koşullarına uyum sağlayan türler tercih edilerek ağaçlandırma çalışmalarında yüksek tutma başarısı hedefleniyor. Fidanlıkta halen 48 farklı bitki türü yetiştirilirken, üretim faaliyetleri tohum ve çelikle üretim yöntemleri kullanılarak sürdürülüyor. Farklı yaş, boy ve ambalaj seçenekleriyle hazırlanan fidanlar, kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre sunuluyor. Tesiste ayrıca yağmurlama sulama sistemi ve üretimi destekleyen sera alanları bulunuyor. Üretim programı kapsamında 2021 yılından itibaren trüf mantarı üretimi de yapılıyor.

"Yoğun talep var"

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde 6 fidanlık şefliği bulunduğunu belirten Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, fidan üretiminin hem ağaçlandırma çalışmalarına hem de vatandaşların taleplerine cevap verdiğini söyledi. Özer, "Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğümüzde 6 adet fidanlık şefliğimiz bulunuyor. Yıllık yaklaşık 3 milyon fidan üretiyoruz. Bu fidanların önemli bir kısmı ormanlarımızda kullanılan türlerden oluşuyor. Bunun yanında tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri de üretiyoruz. Amacımız orman varlığımızın artırılmasına katkı sağlamaktır. Özellikle süs bitkileri ile tıbbi ve aromatik bitkilere yoğun talep bulunuyor. Biz de imkanlarımız doğrultusunda vatandaşlarımızın bu taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz fidanların önemli bir kısmını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Ayrıca hem fidanlığımızda hem de depolarımızda tohumlarımızı stoklu şekilde muhafaza ediyoruz. İhtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde vatandaşlarımıza ve ilgili kurumlara gerekli desteği sağlıyoruz" dedi.

Orman varlığının artırılması, erozyonla mücadele edilmesi ve yeşil alanların çoğaltılmasını hedefleyen Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, sürdürülebilir ormancılık anlayışı doğrultusunda üretim faaliyetlerini sürdürürken, doğal kaynakların korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunmaya devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da Fidan Üretimi ve Ağaçlandırma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor
Ordu’daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı Ordu'daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:39
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:27
Çin’den dünyaya gözdağı Denizaltından balistik füze fırlattı
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 14:12:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Samsun'da Fidan Üretimi ve Ağaçlandırma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.