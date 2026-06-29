Samsun'da Mayıs Yağış Rekoru - Son Dakika
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Samsun'da Mayıs Yağış Rekoru

Samsun\'da Mayıs Yağış Rekoru
29.06.2026 10:17
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Samsun'da bu yıl mayıs yağışı, uzun yıllar ortalamasının 3 katını aşarak rekor kırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Samsun'da bu yıl mayıs ayında gerçekleşen yağış miktarı, uzun yıllar mayıs ayı ortalamasının 3 katını aşarak tarihi seviyelere ulaştı. Kentte yaşanan ekstrem yağışlar, Karadeniz Bölgesi'nde son 66 yılın en yüksek mayıs ayı alansal yağış rekorunun kırılmasına da önemli katkı sağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da uzun yıllar mayıs ayı yağış normali metrekareye 49,2 milimetre olarak ölçülürken, bu yıl mayıs ayında kaydedilen yağış miktarı normalin üç katını geçti. Türkiye genelinde son 33 yılın en yağışlı mayıs ayının yaşandığı 2026 yılında Samsun; Mersin, Osmaniye, Tokat ve Ordu ile birlikte mayıs ayı yağışları normallerinin üç katını aşan iller arasında yer aldı.

Kentte metrekareye düşen toplam yağış miktarı geçmiş yıllara göre dikkat çekici seviyede artarken, yaşanan yoğun yağışlar Karadeniz Bölgesi genelinde son 66 yılın en yüksek mayıs ayı alansal yağış rekorunun kırılmasında etkili oldu. Bu veriler, Samsun'un son yılların en yağışlı mayıs aylarından birini geçirdiğini ortaya koydu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Samsun'da Mayıs Yağış Rekoru - Son Dakika

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