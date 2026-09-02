Samsun'da sağanak tarım arazilerini vurdu; TARSİM hasar tespitini görüştü - Son Dakika
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Samsun'da sağanak tarım arazilerini vurdu; TARSİM hasar tespitini görüştü

Samsun\'da sağanak tarım arazilerini vurdu; TARSİM hasar tespitini görüştü
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Samsun'da yoğun yağışlar tarım arazilerinde zarara yol açtı. TARSİM Bölge Müdürü Erkan Gür, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız'ı ziyaret ederek sahadaki hasar tespit çalışmaları ve sigortalı alanların tazminat süreçlerini değerlendirdi; üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için koordineli çalışma kararı alındı.

Samsun'da etkili olan yoğun yağışların ardından tarım arazilerinde meydana gelen zararlar ve hasar tespit çalışmaları masaya yatırıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Samsun Bölge Müdürü Erkan Gür, yoğun yağışlar sonrası oluşan tarımsal hasarları yerinde incelemek ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, son günlerde bölgede etkili olan sağanağın ekili ve dikili alanlarda oluşturduğu tahribat ele alındı. Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla sahada yürütülen hasar tespit çalışmaları, sigortalı alanların durumu ve TARSİM çerçevesinde işletilecek tazminat süreçleri ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, çiftçilerin yaralarını sarmak için çalışmaların koordineli şekilde süreceğini belirterek TARSİM Samsun Bölge Müdürü Erkan Gür'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

İsmail Yıldız, Hava Durumu, Samsun, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da sağanak tarım arazilerini vurdu; TARSİM hasar tespitini görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da sağanak tarım arazilerini vurdu; TARSİM hasar tespitini görüştü - Son Dakika
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