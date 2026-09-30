Samsun'da son 24 saatte metrekareye ortalama 57,8 kilogram yağış düştü - Son Dakika
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Samsun'da son 24 saatte metrekareye ortalama 57,8 kilogram yağış düştü

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Samsun\'da son 24 saatte metrekareye ortalama 57,8 kilogram yağış düştü
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Samsun'da yağışlar sürerken son 24 saatte kent genelinde metrekareye ortalama 57,8 kilogram yağış düştü. Salıpazarı'nda da 57,8 kilogram ölçülürken Samsun, Türkiye'de son 24 saatte en fazla yağış alan 7'nci şehir oldu; sağanaklar yeni haftanın başına kadar sürecek.

Samsun'da günlerdir etkili olan yağışlar devam ederken, son 24 saatte kent genelinde metrekareye ortalama 57,8 kilogram yağış düştü.

Gece boyunca ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Salıpazarı ilçesinde metrekareye 57,8 kilogram yağış düşerken, Samsun Türkiye genelinde son 24 saatte en fazla yağış alan 7'nci şehir oldu.

Kentte Salıpazarı'nı 43 kilogramla Çarşamba, 42 kilogramla Tekkeköy, 36 kilogramla Atakum, 31,3 kilogramla Yakakent, 31,2 kilogramla Bafra ve 29 kilogramla 19 Mayıs ilçeleri takip etti. Hava sıcaklığının 19-21 derece arasında değiştiği Samsun'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sağanak yağışların yeni haftanın başına kadar sürmesi ve zaman zaman yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da son 24 saatte metrekareye ortalama 57,8 kilogram yağış düştü - Son Dakika
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