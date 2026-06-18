Büyükşehirden şehir genelinde vektörlerle mücadele

Temiz çevre, temiz Samsun hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte çoğalan vektör kaynaklı risklere karşı ilaçlama ve mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun'da çevre sağlığının korunması amacıyla ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle çocukların gün içerisinde yoğun olarak vakit geçirdiği parklar, oyun alanları ve yeşil yaşam alanlarında kene, karasinek ve benzeri zararlı vektörlere karşı düzenli ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmalarla hem halk sağlığının korunması hem de vatandaşların daha güvenli ortamlarda vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi 202 biyosidal ürün uygulayıcısı, 6 teknik personel ve 1 makine bakım ustasından oluşan ekibiyle ilçelerde de etkin bir şekilde hizmet veriyor. Ayrıca, ilçe Belediyeleriyle yapılan protokoller kapsamında ilçelere biyosidal ürün, ekipman ve teknik destek sağlanıyor. Toplam 49 araç, 49 ilaçlama makinesi, 1 ilaçlama dronu ve 50 ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında yıl boyunca tespit edilen yaklaşık 300 bin üreme noktası düzenli olarak ilaçlanıyor.

Belirli periyotlarla ilaçlama yapılıyor

Özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakalarının önüne geçilmesi için titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında, riskli alanlar belirli periyotlarla kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapılıyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla 10 günlük sürelerde tüm derelerde biyolojik ilaçlarla dere ilaçlaması da yapılıyor. - SAMSUN