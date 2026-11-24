Samsun Kavak'ta Doruk ve Toptepe mevkilerinde kar yolları ve ağaçları beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Kavak'ta etkili olan kar yağışı, Doruk ve Toptepe mevkilerinde yolların ve ağaçların beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. Yüksek kesimlerde ağaç dallarına tutunan kar, bölgede kış manzarası oluşturdu.
Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Kavak ilçesinin Doruk ve Toptepe mevkilerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yollar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle ağaçların dallarına tutunan kar, bölgede kış manzaraları oluşturdu. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, doğanın görünümünü değiştirirken bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: İHA
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