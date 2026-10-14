Şanlıurfa\'da ani yağış su birikintileri oluşturdu, sürücüler yollarda zorlandı

Şanlıurfa'da ani yağış su birikintileri oluşturdu, sürücüler yollarda zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da etkili olan ani yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; sürücüler trafikte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, Meteoroloji yetkilileri yağışın hafta boyunca süreceğini bildirdi.
Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Kentte aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağış nedeniyle bazı yollarda oluşan su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde yağmurun yer yer etkisini sürdürdüğü gözlendi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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