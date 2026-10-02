Şanlıurfa Siverek\'te öğleden sonra sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Şanlıurfa Siverek'te öğleden sonra sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Siverek'te öğleden sonra aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar şemsiyelerle dışarı çıktı, bazıları kapalı alanlara sığındı; Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge için yağış uyarısı yapmıştı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, ilçe sakinlerini hazırlıksız yakaladı.
Siverek'te öğleden sonra etkili olan kısa süreli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın aniden bastırması nedeniyle birçok vatandaş yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar ise yağışa karşı şemsiyeleriyle dışarı çıktı. Kısa süreli yağışın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bölge için yağış uyarısı yapılmıştı.
Kaynak: İHA
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