Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde dalış gerçekleştiren ekibin göl tabanında görüntülediği pamuksu oluşum merak uyandırdı.
Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinden göle giren dalgıçlar, göl havzasını keşfetmek gayesiyle serbest rotada dalış gerçekleştirdi. Dalış sırasında göl tabanında pamuksu görünüme sahip oluşumla karşılaşan ekip, o anları su altı kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Göl tabanındaki pamuksu oluşumdan alınan numuneler, laboratuvar ortamında analiz edilecek. - SAKARYA
Son Dakika › Çevre › Sapanca Gölü'nün dibinde şaşırtan keşif: Pamuksu oluşum merak uyandırdı - Son Dakika
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