Sarı kodlu sağanak uyarısı yapılan Çorum\'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Sarı kodlu sağanak uyarısı yapılan Çorum'da yüksek kesimlerde sis etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu sağanak uyarısında bulunduğu Çorum'da, hava sıcaklığındaki düşüşle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun sis etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerini kaplayan sis havadan görüntülendi.
Çorum'da yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan sis havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı" kodlu sağanak uyarısında bulunduğu Çorum'da yoğun sis etkili oldu. Hava sıcaklığında yaşanan düşüş sebebiyle kentin yüksek kesimleri sise teslim oldu. Kentin yüksek kesimlerini kaplayan sis havadan görüntülendi .
Kaynak: İHA
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