Sarıgöl’ün yeşil dönüşümü başladı - Son Dakika
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Sarıgöl’ün yeşil dönüşümü başladı

Sarıgöl’ün yeşil dönüşümü başladı
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi iş birliğinde ilçedeki yeşil alanların modernleştirilmesi için çalışmalar hız kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi iş birliğinde ilçedeki yeşil alanların modernleştirilmesi için çalışmalar hız kazandı. İlk inceleme Siteler Mahallesi'ndeki Yazganlar Parkı'nda gerçekleştirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan yeşil alan projeleri ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri ilçede incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Yeşil Alanları Planlama ve Üretim Şube Müdürü Arzu Yetişen ile Kent Estetiği Dairesi personeli, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile bir araya gelerek ilçede yapılması planlanan yeşil alan projelerini değerlendirdi.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Siteler Mahallesi'nde bulunan Yazganlar Parkı'nda saha incelemesi yapıldı. Parkta planlanan çalışmalar yerinde değerlendirilirken, çevre düzenlemesi ve yeşil alanların daha işlevsel hale getirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, ilçenin daha modern ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Sarıgöl'ümüzün yeşil alanlarını daha modern, daha estetik ve vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği yaşam alanlarına dönüştürmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Daha konforlu, daha yaşanılabilir bir Sarıgöl için ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde canla başla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

Belediye, Sarıgöl, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarıgöl’ün yeşil dönüşümü başladı - Son Dakika

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