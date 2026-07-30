5 Yaşındaki Miraç Kazan Gübre Çukurunda Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Almus ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Miraç Kazan'ın cesedi gübre çukurunda bulundu.
Tokat'ın Almus ilçesinde gübre çukuruna düşen 5 yaşındaki Miraç Kazan yaşamını yitirdi.
Çevreli beldesinde Ramazan Kazan, oğlundan haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 yaşındaki oğlu Miraç Kazan'ın kayıp olduğunu bildirdi.
AFAD ve jandarma ekipleri çocuğu arama çalışması başlattı.
Aydınlar Mahallesi'nde jandarma ekipleri bir evin gübre çukurunda küçük çocuğun cesedini buldu.
Küçük çocuğun cesedi bulunduğu yerden Çevreli beldesine ait iş makinesince çıkarıldı.
Miraç Kazan'ın cesedi Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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