10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt - Son Dakika
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10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt

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Rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Üsküdar Beledye Başkanı Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Bir inşaatın iskan ruhsatı için müteahhitten 10 milyon lira talep edildiği, ruhsat işlemleri için de bir milletvekili danışmanına TBMM'deki odada rüşvet verildiği iddialarına Dedetaş'ın yanıtı ilginç oldu. Dedetaş, konuyu anlayamadığını, herhangi bir milletvekiliyle görüşmediğini iddia etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

DEDETAŞ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil Özel Kalem Müdürü A.K., Mimar B.Ç. ve müteahhit B.O.T. tutukluma talebiyle, Belediye Başkan Yardımcısı C.Ü. ile iş takipçisi A.A. adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İŞTE SAVCILIK İFADESİ

Dedetaş'ın savcılıkta verdiği ifadede, "İskan ruhsatı verilmesi karşılığında benim veya özel kalemin ihtiyaçları nedeniyle herhangi bir şekilde Nazım A. maddi menfaat talep etmesi yönünde kendisine bir talimatım veya talebim yoktur. Hakkımda isnat edilen eylemleri kabul etmiyorum. Benim kesinlikle belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde talimatım ve söylemim olmamıştır. Benim göreve getirdiğim insanlar bu konuda teknik birikimi ve uzmanlığı olan kişilerdir. Eğer bu şekilde bir iskan ruhsatı verilmiş ise bir belediye başkanı olarak teknik detaylara hakim olamayacağım için bilgim yoktur. Göreve getirdiğim bu konudaki uzmanlara güvendiğim için başkan olarak teknik konularla ilgili bilgi sahibi olmam mümkün değildir" dedi.

Dedetaş'ın katıldığı bir etkinlikte Nazım A.'nın yanında oturduğu ve önündeki isimlikte "Belediye Başkan Yardımcısı" yazdığı tespit edildi. Dedetaş bu durumu, "Kötü niyetli bir şey değildi ancak idari bir hata olarak bunu kabul ediyorum" sözleriyle kabul etti.

İSKAN RUHSATI İÇİN 10 MİLYON LİRA

Dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri Üsküdar’daki 1313 ada 150 parselde bulunan inşaatın iskân ruhsatına ilişkin oldu. Barkın Ege Tekkököğlu, bir toplantıda Nazım Akkoyunlu ve Mevlüt Güray’ın söz konusu iskân ruhsatı için müteahhitten 10 milyon lira talep edilmesine karar verdiğini beyan etti.

Şirket ortağı ve aracılık yaptığı belirtilen diğer şüphelilerin de ruhsat işlemleri için bir milletvekili danışmanına rüşvet verildiğini, bu amaçla TBMM’deki milletvekili odasında görüşme yapıldığını anlattıkları ifade tutanağına yansıdı.

Dedetaş’ın özel kaleminde görev yapan Alihan Koçoğlu’nun da milletvekili danışmanı U.A. tarafından arandığını ve kendisinden bilgi talep edildiğini söylediği belirtildi.

Dedetaş ise konunun ne olduğunu anlayamadığını belirterek herhangi bir milletvekiliyle ruhsat dosyası hakkında görüştüğünü hatırlamadığını savundu.

Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş, Sinem Dedetaş, Milletvekili, 3. Sayfa, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sinem Dedetaş 10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    olsun İzmir’in dağlarında çiçekler açmış 13 22 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    ergenekon ve balyoz filmi başa sariyor. kumpas ve karalamalar aynı. 24 4 Yanıtla
  • Bera Topal Bera Topal:
    Düşünsene 10 milyon tl geliyor sana ..konu neydi ya diyorsun... ; ) inanmıyordum aslın da ama bence çukka yapmıs 5 13 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    İzmirin dağlarında açan çiçekler sana anladın sen onu anguttroll 12 4 Yanıtla
  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Yapın bakalım nereye kadar gidecek İlahi adalet bir gün mutlaka tecelli eder elbet 8 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: 10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt - Son Dakika
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