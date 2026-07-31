Sinem Dedetaş tutuklandı - Son Dakika
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Sinem Dedetaş tutuklandı

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Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dedetaş tutuklandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE RÜŞVET OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu 6 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol uygulanmasını talep etti. Hakim karşısına çıkarılan Dedetaş tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D, Başkan Danışmanı U.M, Özel Kalem A.K, Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim amirleri ile personelin yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ile bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Üsküdar Belediyesince yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlilerinin, kriptolu-kapalı devre mail üzerinden oluşturulan iletişim ağı ile ada parsel bazlı renklendirmeler yaparak hazırlanan Excel tablosuyla Üsküdar Belediyesi personelini talimatlandırmak suretiyle yapı ruhsatı verilmesi sürecini koordine ettiği belirlenmişti.

1 MİLYON LİRADAN FAZLA SÖZDE "DANIŞMANLIK HİZMETİ" SÖZLEŞMESİ

MASAK verilerine göre, Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyon 78 bin 870 lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerle 361 milyon 392 bin 264 liranın Üsküdar Belediyesi ve iştiraki Kent AŞ içerisindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gayriresmi olarak yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden icbar suretiyle elde edildiği tespit edilmişti.

Toplam inşaat hacminin büyük olması halinde Dedetaş'ın danışmanı U.M. ve Kent AŞ Genel Müdürü N.A. koordinesinde müteahhitlerden elden dolar üzerinden rüşvet alındığı, rüşvet karşılığı mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatları verilirken paranın Üsküdar Belediye binasında Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M'ye parça parça teslim edildiği HTS, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle belirlenmişti.

Yapılan çalışma ve tespitlerin ardından 29 Temmuz'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sinem Dedetaş, Sinem Dedetaş, 3. Sayfa, Politika, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinem Dedetaş tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Uğur Aydın Uğur Aydın:
    seçimle kaybettiğini iftirayla geri alıyor yazıklar olsun 8 4 Yanıtla
  • Majo Gokmen Majo Gokmen:
    Bu kadinin suclu olmadigi anlasilip serbest birakilacaktir, 6 3 Yanıtla
  • turkanozturk76 turkanozturk76:
    artık yeter yazıklar olsun bu düzene ahımız sizi bulsun.. adaletsizliğe kim sebep oluyorsa allah sorsun..! 6 3 Yanıtla
  • okan sarı okan sarı:
    kim gözaltina alinirsa tutalanacak demektir, bunlar alip birakip kahraman yapmaz tutuklamayacagini gözaltina almaz 7 0 Yanıtla
  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Seninleyiz Sinem Başkan, artık hergün aynı senaryoyu izlemekten usandık, bu senaryonun 2. bölümü daha zevkli olacak, Elele hep birlikte Yeni Parti ile zirveye... 3 4 Yanıtla
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