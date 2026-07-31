ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusuna ait bir F-35 savaş uçağı, Kaliforniya'daki bir hava üssünde henüz bilinmeyen nedenle düştü. Uçak düştükten sonra alev alırken, enkaz geniş bir alana yayıldı. Pilot ise fırlatma koltuğuyla kurtuldu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego’da bulunan Miramar Hava Üssü’nde korkunç bir kaza meydana geldi. ABD ordusuna ait bir F-35 savaş uçağı üste henüz bilinmeyen nedenle düştü.

PİLOT FIRLATMA KOLTUĞUYLA KURTULDU

İsimsiz yetkililer, kazanın yerel saatle yaklaşık 10.00’da (TSİ 20.00/ 1700 GMT) meydana geldiğini, pilotun ise fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, "MCAS Miramar yakınlarında bir Deniz Piyadeleri F-35B uçağının karıştığı 'A Sınıfı' bir kazayı doğrulayabiliriz. Pilot fırlatma koltuğuyla ayrıldı ve kurtarıldı. Kısa süre içinde daha fazla bilgi paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada dolaşan videolarda kaza alanından yoğun dumanların yükseldiği görülürken, itfaiye ekipleri de uçağı çevreleyen alevleri söndürmek için çalışma yürüttü.

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel, Dünya, Pilot, F-35, F-35, Son Dakika

Son Dakika F-35 ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sait turk sait turk:
    hangardaki F 35 lerimizi verin gerisi lasom değil. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar
Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi

21:53
Sinem Dedetaş tutuklandı
Sinem Dedetaş tutuklandı
21:32
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş’tan ilginç yanıt
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt
21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:09
TÜGVA’dan İstanbul’da dev program Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye’nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
TÜGVA'dan İstanbul'da dev program! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
17:00
Melih Gökçek’in bağışını Yeni Parti iade etti Yaptıkları açıklama bomba
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 23:10:01. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.