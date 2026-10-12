Sarıkamış'ta boz ayılar sık görülüyor, Çıtrak 'Görmeden uyuyamıyorum' diyor - Son Dakika
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Sarıkamış'ta boz ayılar sık görülüyor, Çıtrak 'Görmeden uyuyamıyorum' diyor

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Sarıkamış\'ta boz ayılar sık görülüyor, Çıtrak \'Görmeden uyuyamıyorum\' diyor
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Kars Sarıkamış'ta soğuyan havayla boz ayılar kış uykusu öncesi ilçe merkezinde daha sık görülüyor. Evine giderken anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaşan Emre Çıtrak, yavruyu sevmek istediğini ancak anne ayının izin vermediğini, ayıları her akşam görmeden uyuyamadığını söyledi.

Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte ilçe merkezinde daha sık görülmeye başlayan boz ayılar, vatandaşlarla yaşanan ilginç diyaloglarla gündeme geliyor. Evine giderken anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaşan Emre Çıtrak'ın sözleri ise gülümsetti. Çıtrak, ayıları her akşam gördüğünü belirterek, "Görmeden uyuyamıyorum. O derece alıştım" dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte boz ayılar cadde ve sokaklarda daha sık görülmeye başladı. Kış uykusu öncesinde yiyecek arayışına çıkan ayılar, ilçe merkezindeki çöp konteynerlerinin çevresinde dolaşırken vatandaşlarla da ilginç karşılaşmalar yaşıyor. İlçe merkezinde hemen hemen her gün boz ayılarla karşılaşan vatandaşların zaman zaman ayılarla kurduğu diyaloglar, renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Ayıların sokaklarda görülmesine alışan bazı vatandaşların rahat tavırları dikkat çekerken, yaşananlar hem güldürüyor hem de şaşırtıyor.

"Ayıları görmeden uyuyamıyorum"

Sarıkamış'ta evine gittiği sırada çöp konteynerinin yanında anne boz ayı ve iki yavrusuyla karşılaşan Emre Çıtrak, ayılarla yaşadığı ilginç anları anlattı. Ayıların yanına yaklaşmak ve yavrularından birini sevmek istediğini belirten Çıtrak, anne ayının tepkisi nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini söyledi.

Ayılarla karşılaşmasını kendine özgü bir üslupla anlatan Çıtrak, yaşadığı anları şu sözlerle ifade etti:

"Yoldan geçerken ayıları gördüm. Şu küçüğü biraz saldırgan, ama anneleri çok kızgın, az önce bana saldırdı. Zor kaçtım, küçüğü tekrar geldi. Yavrusunu sevmek istiyorum ama annesi izin vermiyor."

"Her akşam karşısına çıkıyorlar"

Sarıkamış'ta ayılarla karşılaşmanın kendisi için neredeyse günlük bir alışkanlığa dönüştüğünü dile getiren Çıtrak, boz ayıları görmeden uyuyamadığını söyledi. Ayılarla karşılaşmalarını esprili bir dille anlatan Çıtrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her akşam mutlaka görüyorum. Görmeden uyuyamıyorum. O derece alıştım."

Anne ayı ve yavrularına karşı dikkatli olunmalı

Sarıkamış'ta özellikle akşam saatlerinde yerleşim yerlerine inen boz ayılar, yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerinin çevresinde dolaşıyor. Anne ayıların yavrularıyla birlikte görülmesi ise karşılaşmalarda tehlike riskini artırıyor. Sarıkamış'ta önümüzdeki günlerde ayıların kış uykusuna yatması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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