Sarıyer Ayazağa'da selde hasar gören yurt, saha ve dükkanların yıkımı akşam sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sarıyer Ayazağa'da selde hasar gören yurt, saha ve dükkanların yıkımı akşam sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Ayazağa\'da selde hasar gören yurt, saha ve dükkanların yıkımı akşam sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da sel hasarının ardından öğrenci yurdu, futbol sahası ve dükkanların yıkımı akşam saatlerinde de devam ediyor. Pazartesi tamamlanması öngörülen çalışmalar dronla görüntülenirken Kızılay ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı selzedelere destek veriyor.

İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa'da sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları akşam da devam ediyor. Yıkım çalışmaları dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da 5 gün önce etkili olan şiddetli sağanakta Sarıyer ilçesinde meydana gelen selin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor. Bölgede kamu kurumları, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülüyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sel felaketini yaşayan vatandaşlara ihtiyaç dahilinde uzmanlar tarafından psikososyal destek veriliyor.

Yıkım çalışmaları geç saatlere kadar sürüyor

Selin vurduğu bölgede dere yatağının yanında bulunan öğrenci yurdu, futbol sahası ve dükkanların yıkımına dün başlandı. Esnafların dükkanlarını boşaltmasıyla birlikte başlayan yıkım çalışmaları geç saatlere kadar devam ediyor. Yıkım çalışmalarının pazartesi günü tamamlanması öngörülüyor. Yıkım çalışmaları dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıDoğal AfetlerHava DurumuİstanbulKızılayAyazağaSarıyerFutbolGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol verme tartışmasında dehşet Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar Yol verme tartışmasında dehşet! Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar
Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz?
Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Bakan Bayraktar’dan doğal gaza zam sorusuna yanıt Bakan Bayraktar'dan doğal gaza zam sorusuna yanıt
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
20:41
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
20:36
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
20:26
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin’i hedef aldı: Aklını başına al
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin'i hedef aldı: Aklını başına al
19:55
Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi
Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi
18:40
Fon kurulundan altıncı toplantı Sayı 131’den 65’e düştü
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 20:52:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Sarıyer Ayazağa'da selde hasar gören yurt, saha ve dükkanların yıkımı akşam sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei