Sarıyer Kireçburnu\'nda başıboş köpeklerin saldırıp bazı kişileri ısırdığı öne sürüldü

İstanbul Sarıyer'de sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşlara saldırdığı ve bazı kişileri ısırdığı öne sürüldü. Bölge sakinleri, çocuklar ve spor yapanlar için endişe duyduklarını belirterek, belediyeden çözüm istedi.

Sarıyer Kireçburnu'nda bir süredir sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle Haydar Aliyev Caddesi ve çevresindeki alanlarda dolaşan köpeklerin, vatandaşlara ve spor yapanlara saldırdığı kamera kayıtlarına da yansıdı. Bir işyerinin kamera kayıtlarında sahil hattında spor yapan bir adama başıboş köpeğin saldırdığı, şahsın kendini korumaya çalıştığı görülürken bir diğer kayıtta ise gece saatlerinde sürü olarak gezen köpeklerin bir kediye saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

"Çocuklara araba çarpma riski var"

Çocuğu yanındayken saldırıya uğrayan Osman Karagöz, "Başıboş köpeklerden dolayı sıkıntı yaşamaktayız. Mehmet Efendi Sokak'ta çocuğumla yürürken toplu halde saldırdılar. Kaçsaydım muhtemelen bizi ısıracaklardı. Ben taş atar gibi yapınca fırsattan istifade ederek oradan kaçtık. Köşedeki komşumuza sorduğumuzda ise, 'Bir hafta önce birini ısırdılar Sarıyer Belediyesi'ne şikayet ettik ama değişen bir şey yok' dediler. Hatta ben CİMER'e yazdım orası da belediyeye yönlendirmiş. Gerekli işlem yapıldı mesajı gelince köpekler toplandı sandım. Geçen gün ben kendim sahilde bir kişiye saldırdıklarına şahit oldum. Bununla ilgili yetkililer bir çözüm bulsunlar. Köpeklerde bir can bir şey demek istemiyorum ama insanları kovaladıklarında insanlar sokağa caddeye düşüyor, çocuklara araba çarpma riski var. Nasıl bir çözüm bulunacaksa yetkililerden istirham ediyorum" diye konuştu.

"Belediye gereğini yapsın artık"

Köpeklerin sürü halinde gezdiğini belirten Suat Sabuncu, "En büyük şikayetimiz, bu bölgede uzun zamandır devam eden sokak köpeklerinin saldırıları. Bir tane, iki tane, beş tane değiller ve sürü halinde geziyorlar. Sokakta çocuklar, kadınlar ve yalnız geçemeyenler var. Biz zaman zaman elimizde sopayla onlara eşlik ediyoruz. Kireçburnu'nda bu kadar başıboş sokak köpeği olamaz. Belediye ilgilenmiyor. Köpekler bir gün beş kişiye bir gün 3 kişiye saldırıyor. Hele bisikletliler, spor yapanlar, yürüyüş yapanlar bu işten sıkıldık. Buna bir çözüm bulunmasını, köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Belediye gereğini yapsın artık, uzun zamandır yapmıyorlar. Başvurularda bulunduk ama yok maalesef. Buna bir çözüm bulunsun, engel olunsun rica ediyoruz" dedi.