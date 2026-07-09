İpe dolanan leyleğin yardımına itfaiye yetişti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yuvasında ayağı ipe dolanan leyleğin yardımına Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay Gültekin Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar yuvasında ayağı ipe dolanan leyleği fark etti. Ayağındaki ipten kurtulamadığını anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Önce leylek yuvasının bulunduğu elektrik direğine giden akım kesildi. Ardından itfaiye aracının merdiveni yardımıyla yuvaya ulan itfaiye eri leyleği özgürlüğüne kavuşturdu. - SİVAS
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