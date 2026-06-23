Sason'da Tavuk Yetiştiriciliği Destekleyen Proje - Son Dakika
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Sason'da Tavuk Yetiştiriciliği Destekleyen Proje

Sason\'da Tavuk Yetiştiriciliği Destekleyen Proje
23.06.2026 13:03
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Batman'ın Sason ilçesinde 75 besiciye 4,500 adet hibeli tavuk dağıtıldı, kırsal kalkınma hedefleniyor.

Batman'ın Sason ilçesinde kırsal kalkınmayı desteklemek ve tavuk yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında 75 besiciye toplam 4 bin 500 adet hibeli tavuk dağıtıldı.

Batman Valiliği Sason Kaymakamlığı ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında üreticilere kişi başı 60 tavuk, birer adet suluk ve yemlik ile 300 kilogram yem verildi. İlçede düzenlenen dağıtım programına besiciler yoğun ilgi gösterirken, yetkililer projenin tavuk ve yumurta üretiminin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Proje ile hem kırsal alanda üretimin teşvik edilmesi hem de aile ekonomilerine ek gelir sağlanması hedefleniyor. Destekten yararlanan besiciler, tavukçuluğun yaygınlaşmasına katkı sunacak projeden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sıcak hava koşullarına rağmen dağıtımı özveriyle gerçekleştiren Sason İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile kurum personeline teşekkür etti. Üreticiler ayrıca, çiftçi ve besicilere yönelik destek projelerinin sürdürülmesinin bölge ekonomisinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, kırsal kalkınmayı destekleyen benzer projelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Batman, Sason, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sason'da Tavuk Yetiştiriciliği Destekleyen Proje - Son Dakika

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