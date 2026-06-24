Şavşat'ta Balık Gölü: Doğa Tutkunlarının Yeni Gözdesi - Son Dakika
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Şavşat'ta Balık Gölü: Doğa Tutkunlarının Yeni Gözdesi

Şavşat\'ta Balık Gölü: Doğa Tutkunlarının Yeni Gözdesi
24.06.2026 09:50
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Artvin'in Şavşat ilçesindeki Balık Gölü, eşsiz manzarası ve doğasıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde bulunan ve havadan bakıldığında balığı andıran görüntüsü nedeniyle "Balık Gölü" olarak adlandırılan göl, karların erimesiyle birlikte yeniden doğaseverlerin gözde rotalarından biri olurken, eşsiz manzarası ve bozulmamış doğasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.

Artvin'in doğal güzellikleriyle ön plana çıkan "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde, kış boyunca kar altında kalan yüksek rakımlı yaylalar ve göller yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İlçeye bağlı Pınarlı köyünde bulunan ve şekli nedeniyle "Balık Gölü" olarak bilinen göl, eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunan Balık Gölü, çevresini saran çam ormanları, zengin bitki örtüsü ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kış aylarında uzun süre karla kaplı kalan bölge, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte kampçılar, fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Şavşat'ın simgelerinden Karagöl'ün yanı sıra son yıllarda adından sıkça söz ettiren Balık Gölü, sakinliği ve bozulmamış doğasıyla ziyaretçilerine şehir hayatının stresinden uzaklaşma fırsatı sunuyor. Dağlar ve ormanlarla çevrili göl, özellikle hafta sonları çevre illerden gelen misafirleri ağırlıyor.

Bölgedeki yaylaların da kar örtüsünden kurtulmasıyla birlikte doğa turizmi hareketlenirken, ziyaretçiler göl çevresinde kamp yapıp eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Şavşat'ın yüksek kesimlerinde yer alan doğal alanlar, yaz sezonuyla birlikte yeniden canlanmış durumda.

Erzurum'dan geldiğini belirten Murat Keskin, bölgeyi tavsiye üzerine ziyaret ettiğini söyleyerek, "Artvin Şavşat Balık Gölü'nü ilk kez gördüm. Doğayla iç içe, huzurlu ve sessiz bir ortam var. Şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için harika bir yer. Kamp yapmak isteyenler için adeta saklı bir cennet. Herkesin gelip görmesi gereken bir doğa güzelliği" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Şavşat'ta Balık Gölü: Doğa Tutkunlarının Yeni Gözdesi - Son Dakika

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