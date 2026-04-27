Şehitkamil\'de yollar yenileniyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın "Şehitkamil'de yollar sorun olmayacak" hedefi doğrultusunda ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı bir program çerçevesinde sürdürülen asfaltlama çalışmaları kapsamında, özellikle yoğun kullanım nedeniyle zamanla yıpranan ve bozulmaların meydana geldiği yollar öncelikli olarak ele alınıyor.

Batıkent'te yollar yenilendi

Bu kapsamda Batıkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla, mahalle içi ulaşımı olumsuz etkileyen bozuk yollar tamamen yenilendi. Eski asfalt tabakalarının kaldırılmasının ardından zemin güçlendirme işlemleri titizlikle tamamlanarak sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sayesinde mahalle sakinleri daha konforlu, güvenli ve modern yollara kavuştu. Mahalle Muhtarı Eda Erdem, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ulaşımda yaşadıkları sorunların giderildiğini ifade etti. Erdem, çalışmalardan dolayı Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Alpaslan'da yeni yollar asfaltlandı

Öte yandan sadece mevcut mahallelerde değil, hızla büyüyen ve gelişen yeni yerleşim alanlarında da altyapı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Alpaslan Mahallesi'nde yeni açılan yolların asfaltlama işlemleri hızla devam ediyor. Bölgenin gelişimine paralel olarak planlanan çalışmalarla, yeni yerleşim alanlarının ulaşım altyapısı daha ilk günden güçlü bir şekilde oluşturuluyor.

"Şehitkamil'de yollar daha güvenli ve konforlu"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ilçe genelinde ulaşım sorunlarını kalıcı olarak çözmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti. Yılmaz, "Hemşehrilerimizin günlük hayatını doğrudan etkileyen ulaşım konusunu öncelikli hizmet alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Şehitkamil'in her noktasında yollarımızı daha güvenli, daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP