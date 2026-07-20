Sıcak Hava, Hayvanları Gölette Serinletti

Erzincan'da etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle bunalan büyükbaş hayvanlar, çobanlar tarafından gölete sokularak serinletildi.

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Genellikle mandaların suya girerek serinlediği görüntülere rastlanırken, bu kez onlarca inek gölette serinledi.

Öğle saatlerinde sürüsünü gölete götüren çobanlar, büyükbaş hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için suya girmelerini sağladı. Bir süre gölette kalan hayvanlar serinledikten sonra yeniden merada otlatıldı.

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Veysel Fırat, aşırı sıcakların hayvanları olumsuz etkilediğini belirterek, "Her yerde gölet var. Her yerde hayvanları suya sokmaya çalışıyoruz. Bu şekilde serinletiyoruz ki hayvanlar hastalanmasın. Sıcaktan etkilenmesin." dedi.

Gölette serinleyen hayvanlar, daha sonra otlatılmak üzere yeniden meraya çıkarıldı. - ERZİNCAN