Sıcak Hava, Hayvanları Gölette Serinletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıcak Hava, Hayvanları Gölette Serinletti

Sıcak Hava, Hayvanları Gölette Serinletti
20.07.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da çobanlar, sıcak havadan bunalan inekleri gölete sokarak serinletti.

Erzincan'da etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle bunalan büyükbaş hayvanlar, çobanlar tarafından gölete sokularak serinletildi.

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Genellikle mandaların suya girerek serinlediği görüntülere rastlanırken, bu kez onlarca inek gölette serinledi.

Öğle saatlerinde sürüsünü gölete götüren çobanlar, büyükbaş hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için suya girmelerini sağladı. Bir süre gölette kalan hayvanlar serinledikten sonra yeniden merada otlatıldı.

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Veysel Fırat, aşırı sıcakların hayvanları olumsuz etkilediğini belirterek, "Her yerde gölet var. Her yerde hayvanları suya sokmaya çalışıyoruz. Bu şekilde serinletiyoruz ki hayvanlar hastalanmasın. Sıcaktan etkilenmesin." dedi.

Gölette serinleyen hayvanlar, daha sonra otlatılmak üzere yeniden meraya çıkarıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Erzincan, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sıcak Hava, Hayvanları Gölette Serinletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Trump’tan İran’ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil
3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar 3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı? Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:03
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL’lik servete ortak oldu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
09:50
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı Arka planda olanlara bakın
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı! Arka planda olanlara bakın
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 10:32:52. #7.12#
SON DAKİKA: Sıcak Hava, Hayvanları Gölette Serinletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.