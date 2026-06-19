Sıcak Havada Gölgeyi Arayan Kağıt Toplayıcısı

Kahramanmaraş'ta etkisini artıran sıcak havadan etkilenen atık kağıt toplayıcısı, sıcaklardan korunmak için orta refüjde bulunan ay-yıldız simgesinin gölgesine sığınarak serinledi.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde etkisini artırdığı Kahramanmaraş'ta, Lokman Gökburun, geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlıyor. Sıcak havadan bunalan Gökburun, orta refüjde bulunan ay-yıldız figürünün oluşturduğu gölgeye sığınıp serinledi.

Gökburun, kavurucu sıcak altında çalıştığını belirterek, "Dulkadiroğlu'ndan Onikişubat'a kadar yürüdü. Gün içerisinde çalışmak her geçen saat daha da zorlaşıyor. Şuanda ben geziniyorum yaya olarak atık kağıt ve hurda topluyorum. Sıcaktan dolayı gölgeyi görünce oturup dinlenmek istedim. Malum havaların sıcaklığı arttı. Dulkadiroğlu ilçesindeki Diş Hastanesi'nin oradan çıkıp Onikişubat bölgesine günlük geliyorum. Akşam sabah mecbur ekmek durumu ve kimseye muhtaç olmamak için bu işi yapıyorum. Çok sıcaklarda akşamları çıkıyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ