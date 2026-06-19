Sıcak Havada Gölgeyi Arayan Kağıt Toplayıcısı - Son Dakika
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Sıcak Havada Gölgeyi Arayan Kağıt Toplayıcısı

Sıcak Havada Gölgeyi Arayan Kağıt Toplayıcısı
19.06.2026 10:51
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Kahramanmaraş'ta bir atık kağıt toplayıcısı, sıcak havadan korunmak için ay-yıldız gölgesine sığındı.

Kahramanmaraş'ta etkisini artıran sıcak havadan etkilenen atık kağıt toplayıcısı, sıcaklardan korunmak için orta refüjde bulunan ay-yıldız simgesinin gölgesine sığınarak serinledi.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde etkisini artırdığı Kahramanmaraş'ta, Lokman Gökburun, geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlıyor. Sıcak havadan bunalan Gökburun, orta refüjde bulunan ay-yıldız figürünün oluşturduğu gölgeye sığınıp serinledi.

Gökburun, kavurucu sıcak altında çalıştığını belirterek, "Dulkadiroğlu'ndan Onikişubat'a kadar yürüdü. Gün içerisinde çalışmak her geçen saat daha da zorlaşıyor. Şuanda ben geziniyorum yaya olarak atık kağıt ve hurda topluyorum. Sıcaktan dolayı gölgeyi görünce oturup dinlenmek istedim. Malum havaların sıcaklığı arttı. Dulkadiroğlu ilçesindeki Diş Hastanesi'nin oradan çıkıp Onikişubat bölgesine günlük geliyorum. Akşam sabah mecbur ekmek durumu ve kimseye muhtaç olmamak için bu işi yapıyorum. Çok sıcaklarda akşamları çıkıyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Hava Durumu, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sıcak Havada Gölgeyi Arayan Kağıt Toplayıcısı - Son Dakika

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